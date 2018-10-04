Cip takla attı: 2 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK () - ZONGULDAK'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cipin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli Karayolu’nun Elmacı Rampası mevkiinde meydana geldi. Ereğli istikametine gitmekte olan İlker Ç. idaresindeki 67 DD 751 plakalı cip sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje girerek takla attı. Kazada, İlker Ç. ile eşi Nuran Ç. yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.