Cinsel istismardan aranan şüpheli tutuklandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan M.Ö. polis tarafından yakaladıktan sonra tutuklandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2013 yılında karıştığı cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası alan M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda M.Ö.'nün Gazipaşa merkezde olduğu bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler dün M.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen M.Ö. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında alınan ifadesinin ardından M.Ö. tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

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