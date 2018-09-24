'Cinsel istismarcılara tutuklu yargılama yasası çıksın'

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz ve saldırı suçlarından yargılanan apartman görevlisi A.Ö.'nün (44) davası öncesinde Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Saadet Özkan, “İdam çözüm değil. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Cinsel istismarcıların tutuklu yargılanması için bir yasa çıkarılsın" dedi.

Müzisyenlik yapan F.Y. sık sık seyahat ettiği için, 10 yaşındaki kızına Muratpaşa ilçesinde oturan annesi bakıyordu. Geçen yıl Mayıs ayında turneden dönen F.Y., kızının mutsuz olduğunu gözlemledi. F.Y. çocuğunun, daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.'nün kızının yanına da gitmediğini fark etti. F.Y. kızına, A.Ö.'nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, “Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı. Anne F.Y.'nin nedenini sorması üzerine kızı, A.Ö.'nün cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Şoke olan annenin şikayeti üzerine geçen mayıs ayında gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., tutuklandı.

A.Ö. hakkında, 'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma', 'tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 90 yıl hapis istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını tespit etti. Mahkeme, 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö.'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkemenin kararına tepki gösteren anne F.Y. ve davaya müdahil olan sivil toplum örgütleri, reddi hakim talebinde bulundu. Nisan ayında görülen duruşmada mahkeme başkanı davadan çekildiğini açıkladı.

Bugün 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava öncesinde UCİM, Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇOCUKCA) ile CHP destek verdi. UCİM Başkanı Saadet Özkan, Türkiye genelinde çocuk istismarı davalarının bitmediğini belirterek, “İdam çözüm değil. Biz yasaların uygulanmasını istiyoruz. Cinsel tacizcilerin tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Diyorum ki, bakanları toplayın. Ortak bir protokol uygulansın. Cinsel istismarcıların tutuklu yargılanması için bir yasa çıkarılsın. Biz de bu yolda üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Davalardaki avukatların dahi duruşmalardan ağlayarak çıktığını sözlerine ekleyen Başkan Özkan, “Biz artık ağlamaya doyamadık. Artık acılardan beslenmeyelim. Çocukları kurtaralım. Çocuklar susmayacak. Bu ülkenin çocukları susmayacak. Eylül öldü, Sedanur öldü, Leyla öldü. Çocuklar ölmesin. Çocuklar parklarda bahçelerde oynasınlar. Çocuklar okusunlar. Çocukların yeri adliye koridorları değil. Cinsel istismarcılara diyoruz ki, iki elimiz yakanızda olacak. Çocuklarımızın üzerinden çekin ellerinizi. Size bu dünyayı dar edeceğiz. Bu yolda geri adım atmayacağız" diye konuştu.

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