Çinliler Dalyan'ı 'nar' ile tanıyacak

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi ile Dalyan Mahallesi'nde üretilen vitamin ve sağlık deposu 'nar' şimdi de bölgenin turizmde tanıtım aracı oldu. Shanghai Medya Belgesel Grubu'nun çektiği ve Çin Devlet Televizyonu ile Shangai TV'de yayınlanacak Meyve Efsaneleri (Legend of Fruit) belgeseli sayesinde 250 milyona yakın kişiye Ortaca Dalyan bölgesi tanıtılacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Dr. Nazan Korkmaz'ın, Çin'in Tai'an şehrinde yapılan '3. Uluslararası Nar ve Akdeniz Meyveleri' kongresinde bölgede üretilen narı tanıttığı çalışmasını dinleyen Zhengzhou Meyve Araştırma Enstitüsü ve Çin Tarım Bilimleri Akademisi yetkilileri, ülkede önde gelen belgesel yapımcılarına narın belgeselini çekmelerini tavsiye etti. Bunun üzerine Çin'in en önemli belgesel yapımcılarına sahip olan Shanghai Medya Belgesel Grubu (SMG) ekibi Türkiye'ye gelerek Dalyan Ortaca Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) ve Ortaca Meslek Yüksekokulu'nun desteği ile nar belgeseli çekti.

Nar belgeselinin Ortaca Dalyan Bölgesi'nin tanıtımı ve turizm açısından gelişimi bakımında bulunmaz bir fırsat olduğunu belirten DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, 2018 yılında Çin Devlet Televizyonu ve Shangai TV'de yayınlanan Meyve Efsaneleri adlı belgeselinin 200 milyon kişi tarafından izlendiğini, önüzdeki yıl sayının daha da artacağının tahmin edildiğini dile getirdi. Bu belgeselin 25 ülkede çekildiğini ve Türkiye'den yalnızca 'nar'ın belgesele konu olduğunu vurgulayan Okutur, "SMG ekibi çekimlerini tamamladı. Belgeselin 2019 yılının ilk üç ayı içinde yayınlanacağını öğrendik. Özellikle narlı içli köfte ve aşure, yapımcıların çok ilgisini çekti. Bu belgesel Ortaca ve Dalyan'ın turizm potansiyalini uzakdoğuya taşıyacak çok önemli bir fırsat ve tanıtım aracı olacak. Meyve ve sebze çeşitliliği yönünden Türkiye'nin önde gelen bölgesiyiz. Organik tarım bölgemiz açısından ve marka değeri olarak turizm ve tanıtıma büyük katkı sağlayacak. Bu nedenle nar, narenciye ve endemik bitkilerinin coğrafi işaretinin alınması çok önemli" dedi.

Ortaca MYO Müdürü Prof. Dr. Umut Avcı da belgeselde, nar üzerinden tarım ile turizmin birlikte ele alındığını ve izleyici gözünde turizm-tarım birlikteliğini sağlamaya çalıştıklarına vurgu yaptı. Belgeselin gastronomi boyutunda, nar ile yapılan yemeklerin, sosların ve tatlıların sonumları gerçekleştirildi. Bu çerçevede, nar ekşisi, nar suyu, narlı-içli köfte, aşure yapımı da belgesel içinde yer aldı. Ortaca Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri tarafından hazırlanan ve sunumu yapılan narlı içli köfte ve aşure, yapımcıların ilgisini çekti. Dalyan'ın tarihi kültürel değerleri ve doğal güzelliklerine, İztuzu'na ve Çandır köyüne hayran kalan belgesel ekibi gösterilen misafirperverlik için de teşekkür ederek en kısa sürede tekrar geleceklerini söyledi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI