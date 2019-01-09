Çini Sanatı OSMEK İle hayat buluyor

BURSA’da, Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Osmangazi Meslek Kursları (OSMEK), sayesinde Türk kültürünün önemli bir değeri olan Çini Sanatı yeniden hayat buluyor. Kurs eğitmeni Şükran Şay, geçmiş değerlerimizin yeniden hayat bulması için çaba gösterdiklerini ifade edip, ‘’Kültürel değerlerimizin önemli bir parçası olan Çini de gelecek kuşaklara aktarılmış oluyor

Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Kursları OSMEK), unutulmaya yüz tutan sanatları gün yüzüne çıkarıyor. Yürüttüğü çalışma kapsamında şimdiye kadar 54 farklı branşta hizmet veren OSMEK, bünyesinde açtığı ‘Çini İşlemeciliği Kursu’ büyük ilgi görüyor. Soğanlı Kültür Merkezi, Akpınar Kültür Merkezi ve Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde haftanın 1 günü olmak üzere, toplam 312 saatlik modülle çalışan 75 kursiyer, her aşaması ince işçilik isteyen ata yadigarı sanatı yaşatmak için çaba harcıyor. Çini işlemeciliği kursunun kendileri için terapi niteliği taşıdığını ifade eden kursiyerler, aynı zamanda ev ekonomilerine de katkı sağlamayı hedefliyor.

‘HEM MESLEK, HEM TERAPİ’

Kurs eğitmeni Şükran Şay, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ata yadigarı sanatları yeniden ayağa kaldırmak için çaba gösterdiklerini belirtip, “Kursiyerlerimizle birlikte vazo, küp, kase gibi çeşitli ürünler üretiyoruz. Çini işlemeciliğinde kullanılan malzemeleri de tanıttığımız kursta kursiyerlerimiz, daha önce üretilen ürünlerin desenleri ve renklerini de inceliyor. Teorik bilgilerden sonra ise uygulamalı eğitimde çizim teknikleri, işlemeden önce aydınger kağıdı üzerine desen oluşturma, kül pişirimi, desen delme, çini üzerine işleme ve fırınlama sürecini öğretiyoruz. Böylece kursiyerlerimiz hem stresten uzaklaşıyor, hem de dolu dolu bir gün geçirip, terapi yapıyor. Ayrıca, kültürel değerlerimizin önemli bir parçası olan Çini de gelecek kuşaklara aktarılmış oluyor” şeklinde konuştu.

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