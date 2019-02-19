'Çingeneler Zamanı' keyifle izlendi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - EMIR Kusturica ile Gordan Mihic'in kaleme aldığı, Vural Bingöl'ün yönettiği 'Çingeneler Zamanı' müzikali Antalya'da sahnelendi.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda sahnelenen 'Çingeneler Zamanı' müzikali yoğun ilgi gördü. Biletleri günler öncesinde tükenen, müzik ve ışık efektleriyle zenginleştirilen eserde, 1980'lerin Yugoslavya'sında yaşayan Çingenelerin aşkları, ayrılıkları, neşeleri, acılarını konu edildi. Eser, izleyicileri zaman zaman güldürürken bazen de hüzünlendirdi.

Genç bir Çingene kızının öyküsünün öne çıktığı müzikal oyunda 1970-80'li yılların dillerden düşmeyen 'Unutulur' adlı şarkısıyla gönüllerde taht kuran Banu Kırbağ, Cenk Yüksel, Antrea Primavera, Canan Günçer, Ali Kemal Aydın, Aslı Seda Kement, Gamze Metin, Mehmet Kır, Nilüfer Ömürlü, Ayça Ergün gibi birçok başarılı sanatçı rol aldı.

İzleyenlere keyifli anlar yaşatan müzikalinin sonunda, oyuncular ayakta alkışlandı.

FOTOĞRAFLI