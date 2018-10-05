Cinayet şüphelisi Manavgat'ta yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - GAZİANTEP'te, 5 yıl önce tartıştığı bir çocuğu öldürmekten 5 yıl hapse mahkum olan Musa Yıldırım (19), Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te Kasım 2013'te Ömer Çalışkan adlı çocuğu kasten öldürme suçundan hakkında dava açılan ve olay tarihinde 14 yaşında olan Musa Yıldırım, 5 sene hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Musa Yıldırım hakkında yerel mahkemenin verdiği karar kesinleşti. Hakkında yakalama kararı bulunan Musa Yıldırım, Manavgat'ta çalışmak için iş başvurusu yaptığı otelde jandarma ekiplerince yakalandı. Musa Yıldırım sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU

Manavgat'ın Hacıobası mevkiinde ise jandarma ve polisin yaptığı yol uygulamasında yolcu otobüsünde yolculardan M.C.'nin (50) el çantasında 80 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI