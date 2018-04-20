Cinayet sanığı Serik'te yakalandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'da, 'kasten öldürmek' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yalçın Gülaydın (37), Serik'te yakalandı.

Antalya'da 2005 yılında bir kişi öldürdüğü gerekçesiyle 2010 yılında Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nce 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Yalçın Gülaydın, dün akşam Serik'teki bir eğlence mekanında eğlenirken polisin yaptığı baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yalçın Gülaydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan polis ekipleri 11 hırsızlık suçundan 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.U'yı (24) da yakaladı. A.U. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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