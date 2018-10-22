Cinayet hükümlüsü yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, Dalaman Açık Cezaevi'nden firari durumdaki cinayet hükümlüsü F.S. yakalandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dalaman Açık Cezaevi'nden firar eden ve Alanya'da 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.S.'nin ilçede olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada F.S.'nin adresini tespit eden polis ekipleri yaptıkları baskınla şüpheliyi yakaladı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan F.S. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.