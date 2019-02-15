Çınarcıklı öğrenciler Portekiz’de

YALOVA’da Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Aveiro koordinatörlüğünde yürütülen, Erasmus+ 2016 “Euro4Cience” isimli proje için Portekiz’in Aveiro şehrine gitti.

04-08 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen programda Yalova ekibi, adli tıp biliminin eğitimde kullanılması ile ilgili bir eğitim aldı. Öğrenciler, bu kapsamda geliştirilen Adli Bilimler Eğitim Araç Kutusunun kullanımı konusunda eğitim aldılar.

Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhittin Aycan toplantının çok verimli geçtiğini, adli tıpta kullanılan tekniklerin öğrenildiğini, ülkemizdeki toplantıda bu tekniklerin toplam 100 öğrenciye aktarılacağını söyledi.

Projenin bir sonraki toplantısı 14-18 Nisan 2019 tarihleri arasında ülkemizde olacak.

Yalova ekibi, proje toplantısının yanında düzenlenen kültürel geziler ile Aveiro şehri gezerek kültürler arası paylaşım sağladı.

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