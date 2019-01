Çınar, tamamlanan pazarı inceledi

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, inşaatı tamamlanan Yakınca Semt Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Yakınca mahallesine her yönüyle modern ve güzel bir Semt Pazarı kazandırdıklarını dile getiren Başkan Çınar, "Yakınca mahallemizde önceki yıllarda da semt pazarı olarak kullanılan alanı çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarından sonra modern bir Semt Pazarı haline dönüştürdük. Modern ve nezih şartlarda hizmet verecek olan semt pazarımızda 77 adet tezgâh yer alacaktır. Tek katlı, açık ve kapalı alanları bulunan pazarımızın içerisinde wc ve lavabolarda yer almaktadır. Hemşerilerimiz buraya gelerek güvenli bir şekilde alış verişlerini yaparken, pazarcı esnafımızda modern, temiz ve nezih bir alanda ürünlerini satma fırsatına kavuşmuş olacaktır. Vatandaşlarımız ayrıca Kurban Bayramında kurban kesimlerini bu alanda yapmaya devam edecektir. Bölgemizdeki sosyal yaşam kültürüne canlılık getirecek şekilde yeniden tasarımı yapılıp hizmete sunduğumuz pazarımız gerek iç ve dış tasarımı gerekse mimari yapısıyla kent kimliğine artı değerler katacaktır. Sosyal donatıları ve çevre düzenlenmesiyle çok nezih bir alanda hizmet verecek olan Semt Pazarımız, kentimize ve ilçemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun, emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Yeşilyurt'taki refah seviyesini yükseltecek yatırımları teker teker hizmete sunmanın gururunu yaşadıklarını hatırlatan Başkan Çınar, "Yeşilyurt'un değişimine ışık tutan projelerimizle halkımızın rahat bir yaşam sürmesini sağlarken ayrıcalıklı yaşam koşullarının ilçemizin her noktasında hâkim olması içinde bu tür nitelik seviyesi yüksek, modern yatırımlarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. İlçemizdeki modern yaşam kültürüne ayrı bir değer katan 'Semt Pazarı' projemizi yaygınlaştıracağız, farklı mahallelerde şu anda inşaatı devam eden semt pazarlarımızı en yakın sürede halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

