Çınar, muhtarlarla buluştu

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçeye bağlı olan muhtarlarla bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasına gelen mahalle muhtarları, Çınar'ın adaylığından dolayı tebrik etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın aday gösterilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz, "31 Mart seçimleriyle ilgili ilçemizde aday adayları açıklanmadan önce bir araya gelerek Belediye Başkanımız Mehmet Çınar aday gösterilirse adak adamıştık, kendisi aday gösterildi. Allah rızası için adağımızı keseceğiz. Başkanımıza şahsım ve muhtarlarım adına başarılar diliyorum. Adaylığı hayırlı uğurlu olsun" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin güzel bir ortamda geçmesini temenni ettiklerini ifade eden Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ise, "Seçimlerde Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarının yanı sıra Meclis Üyelerimizi ve Muhtarlarımızı seçeceğiz. Seçimlerin ülkemize ve Malatya’mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Mehmet Çınar Başkanımıza da başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Mahalle muhtarlarının sürpriz ziyareti ve desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çınar ise, "Yeşilyurt'un kalkınma ve büyüme sürecinde büyük emekleri bulunan, fikir ve tespitlerinden sürekli istifade ettiğimiz kıymetli muhtarlarımızın bu destekleri bizleri onure etmiştir. Projelerimizi birlikte hayata geçirdiğimiz, yatırımlarımızda fikirlerine her zaman başvurduğumuz, birlikte çalıştığımız, her daim yanımızda olan değerli muhtarlarımızın bu ziyareti bizim için çok anlamlı ve özeldir. Yeşilyurt'u geliştirmek ve büyütmek, mahallelerimizi farklı yatırımlarla güzelleştirmek ve geliştirmek adına beş yıllık sürede büyük bir gayret sarf ettik. Bu çalışmaların organizasyonu, başarılı bir şekilde hayata geçmesi, insanlarımızın mutlu ve huzur yaşam sürmesinde siz değerli muhtarlarımızın ciddi katkısı vardır. Hep birlikte hareket ederek, kenetlenerek, birlik ve beraberlik ruhuyla çalışarak güzel ilçemizi her geçen gün daha güzel bir görüntüye ulaştırdık. Bu dayanışma ve kenetlenme ruhumuz büyük çaplı projelerin ve yatırımların hayata geçmesine, ilçemizin her alanda örnek hizmetlere kavuşmasına vesile olmuştur. Gönül kazanmak için gönülden çalışmak, bir ve beraber hareket etmek önemlidir. Bizler ne iş yapıyorsak gönülden ve kalpten yapıyoruz. Yaptığımız işte en önemli olan halkın yanında olabilmektir. Bizler iyi günde kötü günde daima halkımızın yanındayız. Yeşilyurt'umuzu geliştirmek ve hemşerilerimizi mutlu edebilmek için çalışıyoruz. Bugün ki bu nazik ziyaret, ince düşünce ve adaktan dolayı tüm muhtarlarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra kurban kesimi yapıldı, dualar edildi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×