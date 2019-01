Çınar, gazetecileri ağırladı  

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yaygın ve yerel medya kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler ve muhabirlerle bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa katılan basın mensuplarıyla tek tek tokalaşarak sohbet eden Çınar, 7 gün 24 saat boyunca gönüllülük esasına göre çalışan basın mensuplarının tespit ve önerilerinin beş yıl içerisinde devasa yatırımlara kavuşan Yeşilyurt'un değişiminde ve kalkınmasında önemli bir yer kapladığını söyledi. Gazetecilerle hâsbihal edilerek samimi bir havada gerçekleştirilen programda konuşan Çınar, "Halkımızın haber alma hakkını sağlayan, mesai kavramı gözetmeksizin her koşulda mesleğini icra eden tüm medya çalışanı arkadaşlarımıza düzenlediğimiz programımıza katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya ve Yeşilyurt'un yerel yönetimleri olarak farklı alanlarda halkımıza hizmet ediyoruz. Bölgemizin ihtiyaçlarını giderme, halkımıza daha rahat ve refah yaşam alanları sunmak adına sosyal, kültürel, eğitim, sportif, çevresel hizmetlerin yanı sıra alt ve üst yapı hizmetleri kapsayan her alanda yüksek tempoda çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizi halkımıza duyuran ve tanıtan basın mensuplarımızla her daim birlikteyiz, hepimizin amacı Malatya’yı büyütmek ve kalkındırmaktır. Hayatın her anında bulunan, acısıyla sevinciyle insan hayatında olan her şeyi yerinde gözlemleyip haberleştiren değerli basın mensuplarımız dünya ile insanlar arasında köprü vaziyeti görmektedir. Çok kutsal ve önemli bir görev ifâ eden basın mensuplarımızın çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Çok zor ve meşakkatli şartlarda çalışan basın mensuplarımızla her zaman iyi bir diyaloga ve iletişime sahibiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak hizmetlerimiz hakkında sizlere sürekli bilgiler paylaşıyoruz, istişare ediyoruz. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte sosyal medyanın farklı alanlarını halkımız daha yakından takip etmektir. Gelişime açık, teknolojiyi sürekli takip eden yerel bir yönetim olarak sosyal medya ağlarını yerinde ve hızlı bir şekilde kullanıp, sizlere ve hemşerilerimize bu şekilde de ulaşıyoruz. Gerek sosyal medya olsun gerekse sizlerin destek ve ilginizle Yeşilyurt’taki büyük değişimi anlık ve hızlı bir şekilde hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzde bu anlamda çok aktif ve verimli hizmetlerde bulunarak tanıtımlarımızı, haberlerimizi ve çalışmalarımızı sizlerin desteklerinizle vatandaşlarımıza ulaştırmaktadır. Yeşilyurt Belediyesi ile basın kuruluşları arasındaki birliktelik ruhu çok iyi bir düzeydedir, bu gelişmelerde hizmetlerimizin daha iyi olmasını sağlamaktadır. Bölgemizin gelişmesine ışık tutan gerek fiziki yatırımlarımız gerekse de örnek gösterilen sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerimizi sizlerin destekleriyle hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bizim göremediklerimizi bize hatırlatıp, dolayısıyla yol gösterici olmaları kentimizin ve ilçemizin daha fazla gelişmesine sebep olmaktadır. Bu büyük sorumluluğu hakkı ile yerine getirmek hususunda özveri ile görev yapan gazetecilerimize müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hayatın her anında oldukları için sorun ve sıkıntılarla ilgili bilgi sahibi olan basın mensuplarımızın tespitlerini her zaman ciddiye alıyoruz. Sizlerden gelen eleştirilere, tenkitlere, yapıcı ve tavsiye edici haber ve değerlendirmelere her zaman için gönülden ve kalben açığız, bundan sonrada açık olmaya devam edeceğiz. Bu birliktelik ve dayanışma ruhumuzu daha güçlü hale getirmemiz, memleketimize daha hayırlı ve güzel işler yapmamızda bize katkı sağlarken, Malatya ve Yeşilyurt’un her alanda daha fazla büyümesine katkı sunmaktadır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

