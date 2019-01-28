Çınar Evi'nin önüne Avni Anıl heykeli

TÜRK sanat müziğinin değerli bestecisi Avni Anıl'ın orkestra yönetirken tasvir edildiği heykeli İzmir'in Bornova ilçesinin sembol alanlarından olan tarihi Büyük Park'taki Çınar Evi'nin önüne dikildi.

Bornova Belediyesi'nin yaş almış büyüklere özel olarak tasarladığı Çınarevi'nin önüne yerleştirilen Avni Anıl anıt heykeli, 'Yontu Sanat Atölyesi' tarafından bestekarın ailesiyle de görüşülerek yapıldı. 190 santim boyundaki heykelin modelleme sürecinde bestekarın ailesinin görüşleri ve sanatçının geçmişteki fotoğraflarından yararlanıldı. Heykelde bestekar Avni Anıl, kendisine ait bir besteyi çalan koroyu yönetirken tasvir edildi. Heykel yapılırken bir koro şefinin hareketleri gözlemlenlenerek, bestekarın koroyu yönetirkenki en karakteristik hareketleri de dikkate alındı. Hatta bu sahnenin etkisini daha da arttırmak için, Anıl'ın önüne, 'Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun' adlı bestesinin nota yaprakları ve bir nota sehpası eklendi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Avni Anıl'ın musikimizin çok önemli bir ismi olduğunu belirterek, "Sembol olmuş değerlermizin anısını yaşatmayı bir görev biliyoruz" diye konuştu.

BAŞKA TEMATİK HEYKELLER DE VAR

Avni Anıl heykelini Büyük Park'taki Çınar Evi'nin önüne yerleştiren Bornova Belediyesi, daha önce de ilçedeki çeşitli meydanlara ve parklara farklı tematik heykellerle donatmıştı. Yine Büyük Park'a Türk futbolunun efsane isimlerinden Süleyman Seba Heykeli, Anadolu'da futbolun ilk oynandığı kent olan yere ise futbolcu heykeli dikilmişti. Atatürk Mahallesi'ndeki 6 dönümlük parka Bulgaristan'daki asimilasyon girişimlerine karşı barışçıl yürüyüşlerin yapıldığı sırada annesinin kucağındayken vurularak yaşamını yitiren 17 aylık Türkan bebeğin ismi verilmiş ve parka Türkan Bebeğin annesinin kucağında tasvir edildiği heykeli konulmuştu. Küçük Park ve Çevresi Heykelleri, Pınarbaşı Atatürk ve Çocuk Heykeli ve Eski Çarşı Önü Heykelleri ise Bornova'ya renk kattı.

AVNİ ANIL KİMDİR?

Ünlü besteci Avni Anıl İstanbul'da 23 Nisan 1928 yılında doğdu. Askerlik sonrası Polis Enstitüsü'ne girdi. 1955 yılında polislikten ayrıldı ve gazeteciliğe başladı. Akşam gazetesinin sanat sayfasını 3 yıl yönetti. İstanbul Radyosunun haber servisinde 1955-1967 yılları arasında çalışan bestekâr, 1967 yılında 'Avni Anıl Yayın Ajansı'nı kurdu. Dünya gazetesinin sanat sayfasını yöneten sanatçı, 'Musiki ve Nota' adlı dergiyi çıkardı. Avni Anıl, 'Musiki Sözlüğü' adı altında dört ciltlik eserinde musiki tarihi için önemli hatırâlar yayımladı. 1972 yılında İzmir Radyosu' nda 10 yıl süre ile müzik yayın şefliği yaptı. 1982 yılında İzmir Radyosu'ndan emekliye ayrıldı. Adana Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda sanat yönetmenliği yaptı. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Türk Sanat Musikisi topluluklarının sınavlarını yapmak için Uzman Sanatçı kadrosu ile yeniden memurluğa başladı. 1993 yılına kadar Elazığ, Diyarbakır, Samsun, Konya ve Bursa'da koroların kurulması çalışmalarında bulundu. 1998 yılında Kültür Bakanlığınca verilen devlet sanatçısı unvanını aldı. Musikilerimizden Portreler isimli belgeseli ile televizyona başladı. Radyolarda 'Sazdan Söze' ve 'Dizelerden Ezgi Bahçesine' isimli programlara imza attı. 140 bestesi bulunan Avni Anıl, 14 Haziran 2008 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

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