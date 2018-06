Çınar Evi ilgi görüyor

İZMİR'in Bornva ilçesindeki Büyük Park içindeki Çınar Evi, özel tasarımı ve çevresindeki peyzaj düzenlemesiyle yaş almış büyüklere hizmet ediyor.

Büyük Park'ı vatandaşların keyifle zaman geçirebileceği bir alana dönüştürme hedefiyle hareket eden Bornova Belediyesi, son 4 yılda yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi'nin bulunduğu alanda havuz ve çocuk oyun alanı yenilenirken, açılan özel temalı kafeler de ilgi görüyor. Büyükpark içinde hizmet veren Kızlar Kahvesi ve Down Kafe'nin ardından açılan Çınar Evi sayesinde de vatandaşların keyifli zaman geçiriyor. Günün her saatinde dolu olan ve yaş almış büyükler için hayata geçirilen Çınar Evi, Bornovalıların uğrak noktası haline geldi. Mekanda çalınan müziklerden dekorasyona, menüden oyun imkanlarına kadar her şey, onlara uygun tarzda hazırlandı.

ÖZEL PEYZAJ TASARIMI YAPILDI

Domino, carrom, bocce, dama, satranç gibi oyunların oynanabildiği mekanda bir de kitaplık yer alıyor. 08.00-24.00 saatleri arasında açık olan mekan için özel peyzaj tasarımı da yapılarak konukların doğayla iç içe huzurlu bir ortamda oturması hedef sağlanıyor.

Ayrıca Bornova Belediyesi bu kafelerin yanında belediye bağlı İZBAŞ bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Kafe ve Diyet Kafe ile de engelli bireylerin hayatına renk katıyor. Herkesin yaralanabidiği kafelerdeki münüler ise görme engelli bireyler için de özel olarak tasarlanmış kabartmalı harflerden oluşan Braille alfabesiyle yazılı.

