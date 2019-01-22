Çınar, Devlet Hastanesi'ni inceledi

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Erhan Berk'ten çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Devlet Hastanesi'nin tadilat ve bakım çalışmalarından sonra modern bir görüntüye kavuştuğunu dile getiren Başkan Çınar, yeni bir ek binaya kavuşup mevcuttaki bölümleri iyileştirilen hastanenin sağlık turizmine ciddi katkılar sunacak bir yapıda hizmet verdiğini söyledi. Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nin yenilenme sürecinde gereken desteği verdiklerini dile getiren Çınar, "Sağlık alanındaki yatırımlar ve sunulan hizmetler toplumların gelişim düzeyini ortaya koyan en önemli göstergelerdir. Kentlerin tarihi mekânları, turistik alanları, yemekleri, geçmişten gelen kadim medeniyet özelliklerini dış dünyaya tanıtılmasının tarihine baktığımız zaman sağlık turizminin önemli bir yer kapladığını görmekteyiz. Turizmi sadece deniz ve güneşi olan yerlerle sınırlı tutmak, sadece bu alanlarla turizmi geliştirmek günümüz şartlarında mümkün değildir" dedi.

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