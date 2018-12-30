Çınar'dan, yeni yıl mesajı

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çınar, yazılı mesajında, dört mevsimin ayrı bir güzellikte yaşandığı Yeşilyurt'un bu soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtan umutla 2019 yılına hep beraber girdiklerini kaydederek, "Yeni yılın, daha müreffeh bir istikbale kavuşmak için millet olarak mahir olduğumuz kuvvet, kudret, erdem ve inanç gibi hasletlerin dirilişi olmasını umuyorum. Yeni yıl bize hiç şüphesiz yeni umutlar vaat ediyor. Ümit ettiğimiz geleceğimize sahip olmak için hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle şehit kanlarıyla sulanmış olan bu aziz vatan topraklarında yaşayan insanlar olarak en önemli sorumluluğumuz; birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı, hoşgörülü olmak, vatanımıza ve bayrağımıza sonuna kadar sahip çıkmaktır. Yeni yılın, birliktelik ve dayanışma ruhumuza yeni güçler aşılamasına, milli birlik ve beraberliğimizin daha fazla güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Başta kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları ile toplumun tüm kesimleriyle birlikte, el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek her zaman önceliğimiz olmalıdır. Bilindiği gibi, göreve geldiğimiz günden bu güne ilçemizi yeniden yapılandırmak ve modern bir Yeşilyurt'u gelecek nesillere emanet etmek, insan odaklı yatırım ve projelerimizle ilçemizin yaşam standartını daha iyi bir noktaya ulaştırmak adına gece gündüz demeden çalıştık. İnanıyoruz ki biz çalıştığımız müddetçe şehrimiz güzelleşecek, değişecek ve yenilenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; 2019 yılının ilçemize, kentimize, milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, bereket dolu bir yıl diliyorum" diye konuştu.

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