Çınar'dan, Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü mesajı

YEŞİYYURT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstiklal Marşı'nın yazarı, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 82'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Çınar, Mehmet Akif Ersoy'un, vatan sevgisi ve istiklal aşkıyla tutuşan bir milletin her türlü yokluğa rağmen azim, inanç ve büyük fedakârlıklarla yürüttüğü istiklal mücadelesini yazdığı İstiklal Marşı ile ebedileştiren bir mütefekkir olduğunu belirterek, "Kişiliği, maneviyatı, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı ile örnek bir şahsiyet olarak adını tarihimize altın harflerle yazdıran Mehmet Akif Ersoy'un, kaleme aldığı dizeler, milletimizin kahramanlığını, eşsiz mücadelesini, azmini ve cesaretini ölümsüzleştirmiştir. Mehmet Akif Ersoy'un gönlünden kaleme aktardığı Millî Marşımız, tarih boyunca daima müstakil ve hür yaşamış olan aziz milletimizin bu özelliğini kararlılıkla, heyecanla ve imanla dile getiren müthiş bir şaheserdir. O'nun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır. En zor şartların, çözülmenin ve umutsuzluğun hâkim olduğu bir dönemde Millî Mücadele ruhunun canlanmasına ömrünü adayan Milli Şairimiz, geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de eserleriyle fikir dünyamızı aydınlatmaya devam etmektedir. Vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla kaleme aldığı İstiklal Marşı'nı milletimize hediye eden Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82'nci yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

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