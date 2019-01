Çınar'dan, Koyunoğlu Mahallesi'ne ziyaret

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Koyunoğlu mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Sabah namazından sonra vatandaşlarla bir araya gelen Çınar, iletilen istek ve taleplerin çözüme kavuşması için ilgili birimlerin çalışma başlatacağını söyledi. Çay ve simit ikramlarıyla da sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen sabah buluşmasında talep ve istekleri dikkatlice dinleyerek not alan Başkan Çınar, her zaman iç içe oldukları vatandaşların refahı ve huzuru için büyük bir azimle çalıştıklarını söyledi. Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında mahalle sakinlerine bilgiler paylaşan Başkan Çınar, çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini, 82 mahallenin tamamında kendilerine iletilen taleplere kalıcı çözümler getirmeye gayret ettiklerini söyledi. Kendilerini sabahın erken saatlerinde güler yüzlü ve samimi bir şekilde ağırlayan Koyunoğlu mahalle sakinlerine teşekkürler eden Başkan Çınar, "Öncelikle bizleri bağrına basan, evlatları gibi kucaklayan tüm vatandaşlarımıza bu ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar halkımızın sürekli içinde olduk, gerek ev ziyaretlerimiz gerekse de mahalle ziyaretlerimizle hemşerilerimizin isteklerini ve taleplerini yerinde çözüme kavuşturmaya özen gösteriyoruz. Çözüm odaklı hizmet felsefemizin gerekliliklerini yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Hemşerilerimizin huzuru, birlik ve beraberliği pekiştirmek, güçlendirmek için 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyoruz. Bugünde sabah namazımızı Sabri Yüklü Camide kıldıktan sonra mesaimize Koyunoğlu mahallemizde başladık. Bizi güler yüzle karşılayıp, bağrına basan hemşerilerimizle sohbet ettik, talepleri dinledik ve hizmetlerimizi anlattık. Tatlı sohbetleri ve öneriyle yolumuzu aydınlatan hemşerilerimizin taleplerini yerine getirmek içinde gereken talimatları ilgili birimlere verdim. Yeşilyurt Belediyesi olarak halkımızın her daim emrindeyiz. Hangi mahalleye gidersek gidelim güler yüz ve hoş sohbetle karşılanıyor olmamız hizmet aşkımızı bir kat daha artırmaktadır. İlçemizde birlik ve beraberlik olduğu sürece gelişmek ve ilerlemek daima mümkün olacaktır. Herkesin talepleri, istekleri, şikâyetleri ve hayalleri doğal olarak farklıdır. Bizde bu farklılıklardan yola çıkarak ortak noktada buluşup güzel hizmetler ve projeler ortaya koyuyoruz. Birbirimizden güç ve kuvvet alarak ilçemize daha nice hizmetler yapmaya devam edeceğiz. İlçemizde yaşam standartını daha iyi noktaya ulaştırmak ve hayatı kolaylaştırmak adına var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

