Çınar'dan, 'çat-kapı' proje ziyaretleri

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çat kapı ziyaretleriyle vatandaşların evlerine misafir oluyor.

İhtiyaç sahibi ailelere de ulaşma imkânı buldukları bu tür ziyaretlere ayrı bir önem verdiklerini belirten Çınar, sosyal medya üzerinden 'Başkanım sizi Kiltepe'ye kahve içmeye bekliyoruz' diyen Bülent Hanbay ve ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kiltepe Mahallesinde annesi ve kardeşiyle birlikte yaşayan Hanbay, Çınar"ı karşısında görünce bir anlık şaşkınlık yaşarken, Başkan Çınar"ı evlerinde ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Kahve ikramıyla samimi bir ortamda geçen ziyarette Hanbay ailesinin talep ve isteklerini dinleyen Başkan Çınar, "Bülent kardeşimiz sosyal medya üzerinden bizi evine kahve içmeye davet etti, bizde bu davete icabet ettik. Misafirperverliği, güzel ve samimi sohbetleri için aile fertlerine teşekkür ediyorum" dedi.

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