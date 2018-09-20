Çınar, atölyeleri ziyaret etti 

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İŞGEM bünyesinde yerli üretim yapan atölyeleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Yerli üretimin ülke ekonomisinin daha iyi noktaya ulaşmasında anahtar görevi gördüğünü ifade eden Başkan Çınar, "Doğu, Güneydoğu, Güney ve orta Anadolu bölgelerinin kesişme noktasında bulunmasını göz önünde bulundurduğunuz zaman Malatya’nın sosyal, ticari ve ekonomik taraflarındaki zenginliği ve çeşitliliği yakından görebilirsiniz. Bizler, ülkemizin geleceğinin kararmaması, kaynaklarımızın verimli kullanılması, mutlu, huzurlu ve güvenli bir gelecek için hazırlanan yerli milli programa uygun olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×