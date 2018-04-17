Çin-Polatlı hattında ticaret köprüsü kuruluyor

Metin ÖZDEMİR/POLATLI,(Ankara),()-ANKARA'nın Polatlı ilçesinde yaşayan işadamları Durali Yağcı ve Halil Yılmaz, Çin’in önde gelen lojistik firmalarından Boaxin Group yönetim kurulunu ilçede ağırladı ve gıda ve inşaat sektöründe yapılması planlanan yeni yatırımları görüştü.

Boaxin Group Yönetim Kurulu Başkanı Li Yuguo, Çin ve Türkiye arasında son yıllarda ticaret hacminin arttığını ifade etti. Dünyanın bir çok ülkesinde yatırımlarının bulunduğunu ifade eden Yuguo, başkent Ankara bölgesinde de Türk işadamlarıyla işbirliği yapmak suretiyle yeni lojistik merkezi kurmayı amaçladıklarını kaydetti.

GIDA VE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Yurt içi ve yurt dışında yatırımları bulunan işadamı Durali Yağcı ise, "Çin ve Türkiye arasında son yıllarda ticaret hacmi artı. Dünyanın gelişmesine paralel olarak Türkiye ve Çin arasında yakınlaşma oldu. Bu durum ticarete de olumlu yapsıda. Buradan hareketle başta gıda ürünleri olmak üzere, inşaat sektörüne yönelik bir ticaret köprüsü kurmayı amaçlıyoruz. Çinli misafir işadamlarını bu çerçevede Polatlı’da ağırladık ve bir aksilik çıkmazsa Polatlı’ya büyük bir lojistik merkez kurmayı amaçlıyoruz" dedi. Yağcı, Ankara başta olmak üzere Akdeniz ve Ege bölgesinde gıda sektöründe bazı işletmeleri ziyaret ederek incelemeler yaptıklarını ve Çinli işadamlarının Türkiye’den memnun ayrıldıklarını vurguladı.

ZEYTİN YAĞI VE MEYVE SEKTÖRÜ ÖNEMLİ

Boaxin Group Yönetim Kurulu Başkanı Li Yuguo, Çin’da kalabalık nüfus nedeniyle gıda sektöründe önemli yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Son yıllarda Zeytinyağı ve kurutulmuş taze meyve pazarının revaçta olduğunu, bu sektörün gün geçtikçe geliştiğini belirterek, "Biz de bu amaçla Türkiye’ye geldik ve görüşmeler yapıyoruz. Gıda sektöründe yeni yatırımlar bizim için kaçınılmaz olacak. Türkiye gıda konusunda zengin bir ülke ve yatırım yapmaya elverişli" diye konuştu.

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