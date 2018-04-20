'Cimri' Kumluca'da sahnelendi

KUMLUCA, () - KUMLUCA'da, Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Ankara Yeni Mahalle Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi tiyatro topluluğu 'Cimri' adlı oyunu sergiledi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezindeki oyunun gösterimini Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve çok sayıda sanatsever izledi. Kumluca Belediyesi'nin daveti üzerine ilçeye gelen Ankara Yeni Mahalle Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi tiyatro topluluğunun sergilediği oyun yaklaşık bir saat sürdü.

Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın eşi Azime Çetinkaya, oyunun ardından edebiyat öğretmeni Melek Alkan'a plaket verdi. Başkan Çetinkaya ise yaptığı konuşmada; “İzlediğimiz tiyatro oyunuyla 19. Tarım ve Seracılık Festivalimizin ilk etkinliğini gerçekleştirdik. Yönetmen Melek Alkan Hocamız öğrencilerimizi çok iyi yetiştirmiş. Profesyonel tiyatrocuları aratmadılar" dedi.

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