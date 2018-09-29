Çimento yüklü Tır devrildi

Denizli- Isparta yolunda meydana gelen kazada, Ahmet Ezer'in (45) kullandığı 43 LE 113 plakalı çimento yüklü Tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra ters dönerek geldiği istikamette yan yattı. Tırın dorsesinde yüklü çimento çuvalları yola saçılırken, sürücü Ahmet Ezer yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Ahmet Ezer, ambulansla götürüldüğü Dinar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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