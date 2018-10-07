Çilek serasında ölü bulundu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Mustafa Akgün (58), komşusuna ait çilek serasında iple boynundan asılı halde ölü bulundu.

Beyobası Mahallesi'nde oturan Mustafa Akgün, saat 14.30 sıralarında komşusunun serasında iple boynundan asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen Mustafa Akgün'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından asılı bulunduğu yerden indirildi. Cenaze aracına konan Akgün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Beyobası Mahallesi'nde oturan Mustafa Akgün'den cumartesi akşam saatlerinden bu yana haber alınamadığı öğrenildi. Mustafa Akgün'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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