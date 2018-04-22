Cihan Demirci çizerlikte 40 yılını Foça'da anlattı

ÜNLÜ mizah ustası Cihan Demirci, 40 yıllık karikatürcülük serüvenini yılın önemli bir bölümünü geçirdiği İzmir'in Foça İlçesi'nde anlattı. Yaşadığı dönemlerin mizahi olaylarını ve ustalarıyla olan anılarını aktaran Demirci söyleşisinin sonunda okurlarına kitaplarını imzaladı.

22 yıldır İzmir'in Foça İlçesi'ne gelip gittiğini ve çalışmalarını burada sürdürdüğünü belirten karikatürist Cihan Demirci bir kafeteryada düzenlenen söyleşiye katıldı. Demirci; amatörlükten profesyonelliğe giden yolda, Aziz Nesin, Can Yücel, Galip Tekin, Müjdat Gezen, Oğuz Aral, Tekin Aral, Tarık Dursun K., Suavi Süalp, Altan Erbulak gibi ustalardan çok şey öğrendiğini söyledi. Demirci, "Türkiye ve dünya gerçekten sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Ama herkes kendi adına mücadelesini sürdürmek zorunda. Böyle bir dönemde mizah, hayatımızdan çok geri düştüğü için bu senenin başından başlayarak biraz daha koşturmak istedim. 1980'li 1990'lı yıllardaki heyecan geldi bana. Gülmekten vazgeçmeyelim; çünkü güldükçe güzelleşen bir hayat var" dedi.

Alkışlarla tamamlanan söyleşisinin ardından Cihan Demirci okurlarına '70'li Yıllarda Çocuk Olmak', 'Şiirzofren' ve 'Pisifosör Pisifos'la Kediler Alemi' kitaplarını imzaladı.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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