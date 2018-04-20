Çiğli'de küçük başkan makama oturdu

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Belediye Başkanlığı makamına minik Abay Çelik oturdu.

Makamı Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'dan devralan Çiğli Evka 6 İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Abay Çelik'e, öğretmeni Aydan Yıldız, Okul Müdürü Ali Özgül, babaannesi Nuray Çelik ile dedesi Mehmet Çelik de eşlik etti. Başkan Arslan'ın makam koltuğuna oturan öğrenci Abay Çelik, kendi okulu ve çevre konularındaki taleplerini iletti. Yaptığı konuşmadan dolayı minik başkanı kutlayan Başkan Hasan Arslan, "Çocuklarımız çevrelerine karşı çok duyarlı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çok iş düşüyor. Minik başkanımızı da kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Küçük başkan Abay Çelik, Başkan Hasan Arslan ve makamda hazır bulunan başkan yardımcılarına hayalindeki çevreyi anlattı. Fabrikaların daha sıkı denetlenerek çevre kirliliğine karşı daha iyi önlemler alınması gerektiğini belirten minik Abay, doğanın korunmasının da önemini vurguladı. Abay ayrıca, okuluna kameriye ve futbol sahası istedi. Başkan Arslan da taleplerinin en kısa zaman içinde yapılacağı sözünü verdi.

İZMİR, ()

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