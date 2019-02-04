Çiğli'de hedef, yüzde 65 oy

İZMİR'de, CHP'li Çiğli Belediye Başkan Adayı Selim Utku Gümrükçü, eski belediye binası önünde vatandaşlarla buluştu. Bugünden itibaren partisinin rozetini çıkaracağını ve eşit hizmet için çalışacağını söyleyen Gümrükçü, hedefinin en az yüzde 65 oy almak olduğunu söyledi.

CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Selim Utku Gümrükçü, eski belediye binası önündeki meydanda İzmirlilere hitap etti. Gümrükçü, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, eski belediye başkanı Metin Solak ve partililerden oluşan coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Alanda ilk olarak konuşan CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin önemine dikkat çekerek vatandaşlara sandıklara gitmeleri için çağrıda bulundu. Özcan, Çiğli'de, 18 aday adayı arasında centilmence bir süreç yşaandığını da sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, kendilerine dava adamı lazım olduğunu belirterek, "Artık ben yok biz varız. 16 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin hepimize ne çektirdiğini unutmadık. Biz ülkemize sevdalıyız. Utku, iyi bir devrimci ve iyi bir dava adamıdır. En yüksek oyla belediye başkanı seçilecek" dedi.

Son olarak söz alan, CHP'li Çiğli Belediye Başkan Adayı Selim Utku Gümrükçü de, ailece Çiğlili olduğunu belirterek, "Bir şehre hizmet, onu sevmekle başlar. Çiğli'yi seviyorum ve 20 yıldır CHP'liyim. Hayatımın en onurlu günü bugün. Mahkemeler, cezaevleri yaşadık ama size söz veriyorum; 5 sene CHP rozetiyle bu sokaklarda gururla yürüyeceksiniz. Benim en büyük vaadim bu, ama ben birazdan CHP rozetini çıkaracağım. 31 Mart'ta bir kamu görevlisi olarak eşit hizmet için çalışacağım" dedi. Mevcut başkan Hasan Arslan'a 5 yılda yaptığı hizmetler için teşekkür eden Gümrükçü, örgütle belediye kavgasını bitireceğini ifade etti. Çiğli'de yüzde 65 oy almayı hedeflediğini anlatan Gümrükçü şunları söyledi:

"Bugünden itibaren insanları ikna edeceğiz. Görevimiz, Çiğli halkını kucaklamak olacak. Sandıkları patlatacağız. Bu alan gösteriyor ki bu seçimi zaten kazanmışız. İkinci sözüm de şu ki aldığım her oyun hakkını vereceğim. Bu daha başlangıç mücadeleye devam, 31 Mart'a kadar çalışacağız"

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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