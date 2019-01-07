Çiğli'de deve güreşi festivali yapıldı

İZMİR'de, Çiğli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Deve Güreşleri Festivali'nin 9'uncusu Harmandalı'da yapıldı. Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HATYAP) karşı çıktığı festivale, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinin dört bir yanından develer katılırken, vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Çiğli Belediyesi ve Harmandalı Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği işbirliğiyle düzenlenen 9'uncu Geleneksel Harmandalı Deve Güreşleri Festivali, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinin çeşitli illerinden gelen 140 devenin katılımıyla Harmandalı'da yapıldı. Festival kapsamında Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Aydın, Denizli, Antalya ve İzmir'in ilçelerinden develer gürüşte. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Belediye Başkanlığı adına yarışan Atça'dan Baybora ve Harmandalı'dan Büyük Trakyalı adlı develerin sahiplerine de birer kupa verdi.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, deve güreşleri festivalinin, geleneklerin sürdürülmesi adına birçok vatandaşı memnun ettiğini savunarak, "Harmandalı bölgemiz deve güreşlerine geçmişte de defalarca ev sahipliği yaptı. Özellikle deve güreşleri gibi gelenekselleşmiş festivaller Çiğli'de yaşatılması gereken önemli organizasyonlardır. Her hizmet ve projemizde vatandaşımızın memnuniyetini düşünerek iş yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivale yoğun ilgi yaşandı" dedi.

Hayvanların zarar gördüğü gerekçesiyle etkinliğin iptal edilmesi için çabalayan HAYTAP ise, Başkan Hasan Arslan'ı eleştirdi. HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, "Bu etkinliğin yapılmaması için uğraştık ama yaptılar" dedi.

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