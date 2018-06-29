Çiğli'de 2 çocuk annesi, intihar etti

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 2 çocuk annesi Zeynep A. (34), kendisini iple doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Küçük Çiğli Mahallesi'nde yaşayan ve depresyon tedavisi gördüğü belirtilen Zeynep A. kahvaltıya gecikince, yakınları odasına gitti. Zeynep A.'nın kendisini iple doğalgaz borusuna astığını gören yakınları, hemen genç kadını indirip, sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi, Zeynep A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.