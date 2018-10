Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Hasan Arslan, yeniden aday adayı oldu

ÇİĞLİ Belediye Başkanı CHP'li Hasan Arslan, Çiğli’de bir dönem daha hizmet etmek için aday adaylık başvuru dosyasını kalabalık eşliğinde CHP Çiğli İlçe Başkanlığı'na sundu.

Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan, slogan atan bir kalabalık eşliğinde CHP Çiğli İlçe Başkanlığı'na yürüyerek giden Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, adaylık için başvuru dosyasını CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan’a teslim etti. Başkan Arslan daha sonra ilçe binası önünde basın açıklaması yaptı. Aday adaylığı açıklamasına eşi Ergül Arslan, CHP il başkan yardımcıları Adnan Alabay ve Sedrettin Coşkuner, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, meclis üyeleri, muhtarlar, Cem Vakfı ve Hacı Bektaşi Veli Derneği yöneticileri, Çiğli Esnaf Odası, Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Odası yöneticileri, onlarca hemşehri, kadın ve engelliler dernekleri yöneticileri, esnaf ve partililer katıldı. Arslan, "2014 yılında öyle bir seçim çalışması yaptık ki 2009’daki 9 bin oy farkı sayımızı 25 bine çıkardık. Yüzde 53 oranı ile çiğli seçmeninin oyunu aldık. Sonrasında ise 32 bin ve 42 binlere çıkardık. Oyumuzu artırmak için çok çalıştık ve her seçimde oy farkını artırdık. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu her kesimden bize oy verilmiş demek, her parti tabanına hitap ettiğimizi gösteriyor demek" dedi.

