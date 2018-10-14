Çiğli Belediye Başkanı Arslan'ın annesi hayatını kaybetti

İZMİR'de Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Hasan Arslan'ın annesi Fidan Arslan, hayatını kaybetti. Arslan'ın bir süredir solunum yetmezliğinden dolayı tedavi altında tutulduğu, tedavisi sürerken de hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaklaşık 2 aydır özel bir hastanede solunum yetmezliğinden dolayı tedavi altında tutulan Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın annesi Fidan Arslan (91), hayatını kaybetti. Arslan için yarın (pazartesi), Küçük Çiğli Cemevi'nde saat 13.00'te cenaze töreni düzenlenecek. Çiğli Belediye Başkanı Arslan, "Annemizi kaybettik. Solunum yetersizliğinden dolayı tedavi altındaydı. Sağlık sorunlarını yenmeye çalışıyordu ama olmadı, hayatını kaybetti. Çok üzgünüm" dedi. Arslan'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Uluken Mezarlığı'nda defnedilecek.

İZMİR, ()

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