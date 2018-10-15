Çiğli Belediye Başkanı Arslan'ın acı günü

İZMİR'de Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Hasan Arslan’ın dün vefat eden annesi Fidan Arslan’ın cenazesi Küçükçiğli Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Ulukent Mezarlığı’na defnedildi.

Solunum yetmezliği nedeniyle 2,5 ay hastanede gördüğü tedavinin ardından yaşamını yitiren 87 yaşındaki Anne Fidan Arslan’ın cenazesi, Küçükçiğli Cemevi'nden kaldırıldı. Oldukça üzgün görünen Hasan Arslan ve ailesi baş sağlığı dileklerini kabul etti. Cenaze törenine CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan, Özcan Purçu, Bedri Serter, Mahir Polat, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, eski milletvekilleri Musa Çam, Mustafa Moroğlu, Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, ilçe belediye başkanları Sema Pektaş, Muhittin Selvitopu, Mustafa İnce, Levent Piriştina, Olgun Atila, Hasan Karabağ, Mustafa Tosun, Hüseyin Mutlu Akpınar, Mehmet Gönenç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, CHP il yöneticileri, CHP ilçe başkanları ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye bürokratları ve personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Fidan Arslan’ın cenazesi, cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı’na defnedildi.

İZMİR, ()

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