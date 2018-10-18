Çiğli Belediye Başkanı Arslan, aday adaylığını açıklayacak

İZMİR'de Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde, belediye başkanlık görevine yeniden talip oldu. Başkan Arslan, bugün aday adaylık dosyasını ilçe başkanlığına teslim edecek.

Çiğli'de 2014 yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Hasan Arslan, yeni dönemde de başkanlık görevine talip oldu. CHP'de aday adaylığı başvuru süresinin bitmesine bir gün kala aday adaylık dosyasını ilçe başkanlığına teslim etmeye hazırlanan Arslan, devam eden ve yapılması planlanan projelerin tamamlanması için tekrar aday olduğunu söyledi. Arslan, "Çiğlili hemşerilerimden aldığım destek ve güç ile 2019 - 2024 döneminde yeniden belediye başkan aday adaylığı için başvurumu yapacağım. Geçtiğimiz 4.5 yılda çok önemli yatırımları gerçekleştirdik. Hala devam eden projelerimiz ve sözünü verdiğimiz projelerimiz var. Bunları tamamlamak, ilçemize var gücümüzle hizmet etmeye devam etmek için tekrar bu göreve talibim" dedi.

İZMİR, ()

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