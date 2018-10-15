Çiğköfte Festivali’nde muhteşem kapanış

ADIYAMAN'da belediye tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Çiğköfte Festivali’ etkinlikleri ünlü popçu Yusuf Güney’in konseriyle sona erdi.

Festivalin son günü olan 3'üncü gününde Adıyamanlı hayranlarıyla buluşan popçu Yusuf Güney, hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Altınşehir Mansur Yardımcı Stadyumu’ndaki konsere katılan binlerce Adıyamanlı, ünlü şarkıcının söylediği şarkılara eşlik ederek geceye renk kattı.

Geç saatlere kadar devam eden konser boyunca hayranlarıyla yakından ilgilenen Güney, Adıyaman’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Program sonunda sahneye çıkarak sanatçıya plaket takdim eden Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise ünlü sanatçıyı Adıyaman’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ünlü sanatçıya çiğköfte leğenini temsil eden plaket takdim etti.

Ayrıca sanatçı, konsere katılan bir çifti sahneye çıkararak söz yüzüklerini taktı.

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