Çiftlikköy’de 'Sıfır Atık' projesi son hızla ilerliyor

YALOVA’da Çiftlikköy Belediyesi’nin sürdürdüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe genelindeki tüm okullarda 2 bini aşkın öğrenciye ulaşıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteklediği Sıfır Atık Projesi kapsamında Çiftlikköy Belediyesi tarafından ilçede çalışmalar geçtiğimiz ekim ayında başlatılmıştı. Atıkların kaynağında toplanması yöntemiyle atık israfını önlemek ve üretilen atıkların geri dönüşüm miktarını artırarak ekonomiye katkı sağlanmasının hedeflendiği proje son hızıyla sürüyor.

Daha yaşanılabilir bir dünya için farkındalık sağlamak adına yapılan eğitim çalışmalarında Çiftlikköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin 16 okulu ve Çiftlikköy Mesleki Eğitim Merkezi’nde yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaşıldı. İlçe genelindeki tüm kamu kurumları, belediye binası ve belediye dış müdürlük binaları ile süren eğitimler devam ediyor. Okulların ‘Sıfır Atık Geçici Depolama Merkezleri’ haline getirildiği proje kapsamında Çiftlikköy Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu sertifikalı firma tarafından okullardan toplanacak atıklar, geri dönüşüm tesislerinde işlenerek ekonomiye geri kazandırılacak.

Çevre bilincinin topluma kazandırılması adına projeye tam destek verdiklerinin altını çizen Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Projemiz son sürat ilerliyor. Okullarımızda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz slaytlar eşliğinde yapılan sunumlarda öğrencilere atıkların kontrol altına alınmasıyla ilgili temel bilgiler veriyor. Doğal kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında, öğrenciler hedef kitle olarak belirlenmiş durumda. Öğrencilere geri dönüşümü sadece okullarında değil, evlerinde de sürdürmeleri ile ilgili bilgiler veriliyor” dedi.



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