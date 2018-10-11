Çiftlikköy’de sıfır atık projesi başladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan, 'Sıfır Atık Projesi', Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, 'Atıklar ve Çevre Bilinci' konulu seminer ile start aldı.

Çiftlikköy Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen seminerde konuşan Çevre Mühendisi Betül Uysal, belediye birim amirleri ve çalışanlara bilgiler verdi. Uysal, 'Sıfır Atık Projesi'nin, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla başlatıldığını ifade ederek şöyle dedi:

"Atıkların kaynağında toplanması çok önemli. Atık sorununu çözmek için israfı önlemek, daha az atık üretmek, üretilen atıkları geri dönüştürebilmek, doğal kaynakları verimli kullanmak gerekiyor. Proje atık miktarının en aza indirilmesi hedefleniyor. Atıkların geri dönüşümle değerlendirilememesi, ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden oluyor. Bu nedenle geri dönüşümle atıklar kaynağında ayrıştırılarak, bizim gibi sertifikalı firmalar tarafından geri dönüşümü yapılmaktadır."

Çiftlikköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Kaplan da, "2023 yılına kadar tüm Türkiye'ye yayılması hedeflenen proje, 2017 yılının Haziran ayından bu yana kamu kurum ve kuruluşlarında etkili şekilde uygulanıyor. İlerleyen günlerde Çiftlikköy’de bu konuda öğrencileri bilinçlendirmek adına okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği ve site yöneticilerine sıfır atık projesi hakkında bilgilendirme toplantıları da yapılacak” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×