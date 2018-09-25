Çiftlikköy’de atık pil toplama şampiyonlarına ödül

YALOVA’da geçtiğimiz eğitim öğretim yılında en fazla atık pil toplayan Çiftlikköy’den iki okulun öğrencilerine Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, spor seti ve satranç seti hediyeleri ile sertifikalarını takdim etti.

Çiftlikköy Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği (TAP) işbirliği ile düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren okullara ödüllerini Başkan Silpagar verdi. Yalova genelinde 19 Temmuz İlkokulu’nun ardından ikinci olan Çiftlikköy Ruhsar Aksoy İlkokulu ve üçüncü olan Uğur Koleji, aynı zamanda Çiftlikköy genelinde birinci ve ikinci sırayı elde ettiler. Ruhsar Aksoy İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ahmet Canoğlu, okullarının daha önce de atık pil toplama yarışmalarında dereceye girdiğini hatırlatarak, “Öğrencilerimiz bu sene topladıkları 342 kg. atık pil ile Yalova ikincisi ve Çiftlikköy birincisi oldular. Bu konuda çok duyarlıyız” dedi. Uğur Koleji Fen Bilgisi Öğretmeni Özlem Selen de 88 kg. atık pil ile ilçe ikincisi olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

SİLPAGAR: “ÇOCUKLARIMIZIN ÇEVRE BİLİNCİNİ KAZANMASI ÖNEMLİ”

Gelecekte ülkenin doktorları, mühendisleri, pilotlarının bu öğrenciler arasından çıkacağını söyleyen Başkan Silpagar da, öğrencilerle sohbet ederek ileride hangi mesleği seçeceklerini sordu. Çocukların geri dönüşümün önemini erken yaşta kavraması için bu gibi organizasyonların faydalı olduğuna vurgu yapan Başkan Silpagar, “Piller çöpe atıldığında yeraltı sularına ve toprağa karışarak çevre kirliliğine neden oluyor ve dolaylı olarak insan sağlığı da olumsuz şekilde etkileniyor. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesi çok önemli. İl genelinde en çok atık pil toplayan 3 okuldan 2’sinin Çiftlikköy’den çıkması geleceğimiz olan yeni neslimiz adına bizleri gururlandırdı” diye konuştu. Başkan Silpagar, derece alan okulların öğrencilerini tebrik ederek onlara spor ve satranç setleri hediye etti.



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