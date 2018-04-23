Çiftlikköy’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkulu bir şekilde kutlandı.

Çiftlikköy 23 Nisan Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklere Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, Garnizon Komutanı Pilot Albay Zeki Koltukoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Kocabaş, ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

“ÇOCUKLARIMIZA KENDİLERİNE EMANET EDİLEN DEĞERLERİ ANLATACAĞIZ”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Beşir, “Bugün bizlere düşen görev atalarımızın emanetlerine sahip çıktığımızı göstermek hem de bütün şehitlerimizin hatıralarını en yoğun ve güzel bir biçimde yad etmek olmalıdır. Milli duygularımızın galebe çaldığı bu günlerde birliğimize ve bütünlüğümüze sahip çıkma mecburiyetimiz açıktır. Atalarımızdan aldığımız ruh ve şuurla bu güveni millet olarak gerek 15 Temmuz’da gerekse silahlı kuvvetlerimizin fırat kalkanı ve zeytin dalı harekatlarında birlik ve dayanışma içerisinde aynı kararlılıkla ülkemize istiklal ve istikbalimize sahip çıkarak göstermiş bulunmaktayız. Bütün dünya bilsin ki bu şuur ve kararlığımız devam edecektir. Çocuklarımıza kendilerine emanet edilen değerleri her fırsatta anlatacağız. Bayramınızı bu duygularla tebrik eder, dünya durdukça yepyeni meydanlarda, bu bayramların yepyeni umutlarla bizi ecdad kabul eden nice nesiller tarafından coşkuyla kutlanmasını Yüce Allah’tan diler, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN RENKLİ GÖSTERİLER

Öğrenciler tarafından bayram şiirlerinin okunmasının ardından ‘Bütün Dünya Buna İnansa’ adlı müzikal gösteri alkış toplarken, yöresel halk oyunları oynayan çocuklar izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe öğrencileri arasında resim, kompozisyon, sportif yarışmalarda başarı sağlayan öğrencilere protokol üyeleri tarafından madalya ve hediyeleri takdim edildi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, bayram dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Çocuklar sizlerin, Türkiye’yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize; ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.



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