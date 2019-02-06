Çiftlikköy Ziraat Odasında, Başkan Anaçardı güven tazeledi

YALOVA’da Çiftlikköy Ziraat Odası genel kurulu toplandı. Oda, mevcut başkan Mehmet Anaçardı ile yeniden ‘yola devam’ kararı aldı.

Çiftlikköy Ziraat Odası, genel kurulunu gerçekleştirdi. Odada yapılan genel kurulda mevcut başkan Mehmet Anaçardı yeniden göreve talip olduğunu dile getirdi. Toplam 17 delegenin oy kullandığı kurulda oyların tamamını alan Mehmet Anaçardı, güven tazeledi. Tek adayla seçime gittiklerini söyleyen Başkan Anaçardı, “Elimizden geldiğince çiftçimiz için çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar çözüm odaklı çalışmalar yaptık, bundan sonra da böyle olacak. Önümüzdeki 4 yılda görevimize devam edeceğiz. İlçemize hayırlı olsun. Seçimi yapan, oy kullanan delegelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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