Çiftlikköy ve Altınovalı çiftçiler tarım fuarında

YALOVA'nın Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinden 200 çiftçi, Çiftlikköy Ziraat Odası’nın organizasyonu ile Bursa 16. Tarım Fuarı’nı gezdi.

Çiftlikköy ve Altınovalı çiftçiler, Bursa 16. Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’na gitti. Ücretsiz düzenlenen fuar gezisi 3 otobüs kaldırıldı. Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Anaçardı, "Fuara 200 çiftçimizle iştirak ettik. Bir otobüsü Çiftlikköy Belediyesi, iki otobüsü de hayırsever iş insanı Salih Aydın bizler için tedarik etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Fuardaki yenilikleri yakından gördüklerini söyleyen Anaçardı, “Tarım ve hayvancılık sektöründeki teknolojik gelişmeleri ve ekipmanları çiftçilerimiz yakından gördü. Çiftçilerimiz, sektörle ilgili merak ettikleri konularda bilgi edinme sahibi oldu. Fuar, sektörün en önemli organizasyonu” diye konuştu.



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