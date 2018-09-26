Çiftlikköy Belediye Spor Tesisleri hizmete açıldı

YALOVA’da Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın hizmetler serüveninden bir parça olan ve Çiftlikköylü vatandaşların da tbeğenisini toplayan Çiftlikköy Belediye Spor Tesisleri açıldı.

Çiftlikköy’e hizmet ile sürekli yükseltilen kalite anlayışının şehri daha yaşanılabilir hale getirdiğini belirten Başkan Silpagar, "Çiftlikköy’ümüzün tüm özellikleriyle birlikte markalaşabilmesi için yatırımlarımızı bütün ilçemize yayarak, şehrimizi her köşesiyle birlikte kalkındırma çabası içindeyiz. Hedefimiz her vatandaşımızın hizmetlerden eşit şekilde yararlanabilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Çiftlikköy Belediye Spor Tesisleri’ni yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Halı sahamız 1.500 metrekare alanda inşa edilmiş olup, soyunma kabinlerimiz ve idari binamız ile vatandaşlara bu tesisimizde hizmet vereceğiz. Meclis kararımız doğrultusunda 1 saatlik halı saha ücret 140 TL, 1 saatlik tenis kortu kullanım bedeli 20 TL olarak belirlendi. Bununla birlikte kiralanacak malzemelerin adet başı fiyatı ise 5 TL olacak” dedi.



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