Çiftlik evine baskında uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilceisnde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kozluca Mahallesi’ndeki bir çiftlik evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız ateşli silahlar ele geçirilirken olayla ilgil 1 kişi gözaltına alındı.

Kozluca Mahallesi Çengelli mevkiindeki S.D. adlı şahsın çiftlik evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını üzerine İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), KOM ekipleri ve uyuşturucu madde arama köpeği, yapılan arama sonucunda 425 gram kubar esrar, 1 kök kenevir, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdiler.

İncelemelerin ardından gözaltına alınan S.D. isimli şahıs işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

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