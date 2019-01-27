Çiftlik balıklarında genetik değişim tartışması

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'in balık çiftliklerine ilişkin konuşan Doç.Dr. Enver Yaser Küçükgül, "Çiftlik balıklarını incelerken, balıkların anüslerinin olması gerektiği yerde değil, hemen göğüs altında olduklarını gördüm. Balığın yaşamı değişmiş. Bu genetik kodla oynanırken hata yapılmış" dedi.

Mersin Çevre ve Doğa Derneği'nce (MERÇED) Anamur Belediye Meclis Salonu'nda, 'Balık Çiftlikleri ve Seraların Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri' konulu konferans düzenlendi. Çiftliklerin doğaya verdiği zararların masaya yatırıldığı etkinlikte, Balıklarda genetik değişimlerin görüldüğünü belirten Doç.Dr. Enver Yaser Küçükgül, "Çiftlik balıklarını incelerken, balıkların anüslerinin olması gerektiği yerde değil, hemen göğüs altında olduklarını gördüm. Balığın yaşamı değişmiş. Bu genetik kodla oynanırken hata yapılmış. Bu ucube dediğimiz balıkların anüsleri artık olması gereken yerde değil. Kültür balıkçılığının, bir ihtiyacın kapatılması için ele alınması güzel bir şey. Ancak onun beslenmesi için verilen yemlerin yalnız yüzde 25-30'u bünyeye aktarılır. Yüzde 70'i deniz suyu ortamına ve kafesin bulunduğu yerin tabanına çöker. Yıllar içerisinde bu binlerce tonu oluşturur. Yem içerisinde bulnan nutrienler, azot, fosfor gibi maddeler, deniz suyu ortamında ötrefikasyona ve deniz suyunun kalitesinin bozulmasına yol açar" diye konuştu.

EGE Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Sözcüsü Prof. Dr. Ali Osman Karababa da çiftliklerde kullanılan kimyasal maddelerin bedelinin insan sağlığı ile ödendiğini söyledi.



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