Çiftliğinde intihar etti

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde evli ve 5 çocuk babası olan Mücahit Aydın (69), çiftliğinde başına ateş ederek intihar etti.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde oturan Mücahit Aydın, dün akşam kendisine ait çiftlikte çalışanları izinli olduklarını söyleyerek evlerine gönderdi. İddiaya göre girdiği bunalım sonucu silahla kafasına ateş ederek intihar eden Aydın'ı sabah saatlerinde yakınları buldu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Aydın'ın cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.