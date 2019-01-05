Çiftliğe kadın eli

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki Hayal Bahçesi Çiftliği'ne kadın eli değdi.

Turizmci Yıldız Yeşilnacar ile Burcu Özen, çiftliği tepeden tırnağa yeniledi. İki kadın girişimci olarak Antalyalılara farklı bir ortam hazırlamak istediklerini belirten Yeşilnacar, "İkimiz de yıllarımızı turizme adamış insanlarız. Antalyalıların hizmet sektöründen ne istediğini çok iyi biliyoruz. Hayal Bahçesi Çiftliği, turizmin başkentinde fark yaratacak bir işletme olacak" dedi.

Bungalov ev konaklaması, restoranının yanı sıra, kır bahçesi ve at binişlerinin gerçekleştiği maneji bulunan çiftlikte özel etkinlikler de yapılacak.

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