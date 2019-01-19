Çiftleşme sorunu yaşayan köpeklere suni tohumlama

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi'nde çeşitli sebeplerle çiftleşme sorunu yaşayan 20'den fazla köpeğe suni tohumlama yöntemi uygulandı.

MAKÜ Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan Suni Tohumlama Kliniği, çeşitli sebeplerle çiftleşme problemi yaşayan köpeklerinden yavru elde etmek isteyen hayvan sahiplerine de destek veriyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra 2016 yılından bu yana klinikte 20'den fazla köpeğe tohumlama yapıldı.

Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Dr. öğretim üyesi Şükrü Güngör, yardım isteyen vatandaşların köpeklerine yapılan incelemeler sonucunda döllemeye uygun oldukları takdirde tohumlama işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi. Güngör, "Bölgemizde ocak- şubat ve eylül-kasım ayları arasında köpeklerde bu mevsimlere bağlı olarak kızgınlık dönemleri meydana geliyor. Bu dönemlerde çeşitli sebeplerle çiftleşme problemleri olan köpeklere kliniğimizde dölleme yapıyoruz. 2016 yılından bu yana toplam 20'den fazla tohumlama uygulaması gerçekleştirdik. Genel olarak kangal ve valeta cinsi köpekler başta olmak üzere bölgemizde bulunması nadir olan Saint Bernard cinsi köpeklere de suni tohumlama yapıyoruz. Genelde büyükbaş çiftlik hayvanlarında tohumlama yapıldığı gibi bir algı bulunuyor fakat köpeklerde de bu işlem yapılabiliyor. Bizler MAKÜ olarak bu hizmeti de veriyoruz ve bu tohumlama işleminde de ciddi bir başarı elde ediyoruz dedi.

Isparta'dan gelen köpek yetiştiricisi Mehmet Yüzgeç de "Hayvanlarımızda çiftleşme problemi vardı. Araştırmalarımız sonucu MAKÜ'de köpeklere suni tohumlama yapıldığını öğrenince telefonla ulaştık. Köpeklerimizi getirdik. Gereken testler yapıldıktan sonra tohumlama yapıldı. Çok memnunuz. Bölgemizde böyle bir tesisin bulunması çok isabetli oldu. Diğer üretici arkadaşlarımıza da tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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