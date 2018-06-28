SALİHLİ Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Avrupa Birliği'nde (AB) yasaklanan bazı tarım ilaçlarının kuru üzüm üretim sezonunda kesinlikle kullanılmaması gerektiğini, aksi halde çiftçinin büyük sıkıntı yaşayabileceğini söyledi.

Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, çiftçiye yasaklı ilaç uyarısı yaptı. Yasaklı tarım ilaçlarının kuru üzüm üretim sezonunda kesinlikle kullanılmaması gerektiğini söyleyen Aksoy, "AB'de yasaklanan Iprodione aktif maddesi, ülkemizde 19 Şubat 2018 itibariyle bağ ve kayısıda, 8 Haziran'da tüm ürünlerde yasaklanmıştır. Propineb aktif maddesi ise 1 Ocak 2019 itibariyle tüm ürünlerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yasaklanmıştır. Üreticilerimizi, iprodione ve propineb aktif maddesini içeren ilaçları içinde bulunduğumuz kuru üzüm üretim sezonunda kesinlikle kullanmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Kuru üzümün 2 yıl raf ömrü olduğunu hatırlatan Aksoy, "Bundan dolayı, 2018 ürünü kuru üzümlerin 2019 ve 2020 yıllarında da ticarete konu olacaktır. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı talimatları gereği, propineb aktif maddesinin kuru üzüm yetiştirilen bağlarda kullanılması yasaklanmıştır. 2016 yılında yaşanan olaylardan ders almamızı, chlorpyrifos ethyl aktif maddesinin yasaklanmasından dolayı kilo fiyatı 6 TL olan kuru üzümün 4 TL civarına düşmesinin en büyük sebebi, yasaklı ilaçların kullanılmasıdır. Üzüm şuanda 7 TL civarında. Ama bu yasaklı ilaçların kullanılması halinde 2016 yılında ki akıbeti yeniden yaşayabiliriz. Bu durumu tekrar yaşamamak için üreticilerimizi iprodione ve propineb aktif maddesini içeren ilaçları içinde bulunduğumuz kuru üzüm üretim sezonunda kesinlikle kullanmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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