Çiftçiye ücretsiz elektrik

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulamada çiftçinin enerji maliyetlerini sıfırlamak üzere Döşemealtı'nda kurduğu 2 megavat (MW) kurulu gücünde güneş tarlalarıyla 39 sulama birliğine 2 yılda 4 milyon 630 bin TL'lik enerji desteği verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, tarımsal sulamada kullanılacak enerjiyi ücretsiz sağlamak üzere Döşemealtı'nda kurdu 2 MW güce sahip güneş tarlası, çiftçilere ücretsiz enerji sağlıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen güneş tarlalarında yılda yaklaşık 3 milyon kilovatsaat elektrik üretiliyor. Üretilen elektrikten elde edilen gelir sulama birliklerinin enerji giderinde kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yılda sulama kooperatiflerine toplam 4 milyon 630 bin TL'lik enerji desteği verildi. Bu sayede 7 bin 429 çiftçi ailesine sulama suyunda kullandığı elektrik bedavaya geliyor.

3 MW'LIK YENİ SANTRAL KURULUYOR

Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi, BAKA işbirliği ile gerçekleştireceği 3'üncü Etap Güney Enerji Santrali Projesini başlatacak. Döşemealtı'nda 3MW kurulu güce sahip olacak santral tamamlandığında Büyükşehir Belediyesi'nin güneşten elde ettiği elektrik üretimi 2 MW'tan 5 MW'a yükselecek.

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