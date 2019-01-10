Çiftçinin zararı meclis gündeminde

ADANA,()-CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, aşırı yağışlar nedeniyle tarla, bahçe, işyeri ve evleri zarar gören vatandaşların sorunlarının bir an önce çözülmesini istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulunda gündem dışı söz alan Şevkin, Ziraat Bankası’nın asli görevini yapması ve futbol kulüpleri yerine çiftçiye destek vermesi gerektiğini vurguladı.Adana’da son günlerde yağan aşırı yağmur nedeniyle özellikle Yumurtalık ilçesi Kuzupınarı, Yeşilköy, Kırmızıdam ve Kaldırım Mahalleleri; Ceyhan ilçesi Hürriyet, Mithatpaşa, Küçükkırım, Yılankale, Nazımbey, Yeniköy ve Ağaçpınar Mahalleleri; Karataş ilçesi Kızıltahta Mahallesi, Yüreğir ilçesi Eski Misis ve Vali Köprüsü etrafında Aşağı Yahşiler, Vayvaylı, Kütüklü ve Esenler Mahallelerinde vatandaşların ve çiftçilerin ağır maddi hasara uğradığını kaydeden Şevkin, “Sera ve bahçelerde, narenciye ekili alanlarda ve buğday tarlalarında milyonlarca liralık hasarın yanı sıra ev ve işyerlerinde de su baskınları oluşmuş, bazı mahallelerdeki hemşehrilerimiz evlerini terk etmek zorunda kalmıştır” dedi.

ZİRAAT BANKASI’NA ÇAĞRI

Şevkin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile kabine üyelerine meclis aracılığıyla şu soruları yöneltti:

“Bölgede kaç dekar alanda zarar meydana gelmiştir? Üreticilerin ve vatandaşların zararının tamamı devlet tarafından karşılanacak mıdır? Karşılanacaksa ne zaman karşılanacaktır? Çiftçimizin zirai kredi ve vadelerinin uzatılması için girişimlerde bulunulacak mıdır? Amacını aşarak çiftçiyi desteklemesi gerekirken futbol kulüplerinin borçlarını temizlemeye yönelen Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçiye gerekli desteği sağlayacak mıdır?”

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